» ترامب يبدي قلقه من هذا الأمر الخطير

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أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، قلقه من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، عقب دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ اليوم.
وقال ترامب للصحفيين في مقر قاعدة أندروز الجوية، إن هذه العقوبات "هي الأقسى على الإطلاق، لكن نريد المضي بشكل أبطأ قليلا، لأنني لا أريد أن يكون هناك ارتفاع في أسعار النفط العالمية".
وتابع "يمكنني أن أصل بالنفط الإيراني إلى نقطة الصفر فورًا، لكن ذلك قد يتسبب في صدمة للسوق، لا أريد رفع أسعار النفط".
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران الاثنين حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.
إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية. -

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