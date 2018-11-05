خطةً لإنشاء خط سكة حديد بين إسرائيل ودول عربية

05 نوفمبر 2018 - 11:29 م

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى، وللمرة الأولى رسميًا، خطة لإنشاء خط سكة حديد "السلام الإقليمي".



وبلور هذه الخطة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات في حكومته، يسرائيل كاتس.



وتنص الخطة على مد خط سكة حديد تربط إسرائيل والأردن بالسعودية وبقية دول الخليج (الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر والكويت).



ووصل وزير المواصلات الإسرائيلي، اليوم، إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، للمشاركة في مؤتمر دولي للمواصلات، حيث يعرض هذه الخطة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن هذه المبادرة تشكل تطورًا قد يؤثر على العديد من دول المنطقة.



وأضافت أن تبني واشنطن لتلك المبادرة جاء عقب اتصالات مستمرة حولها، خلال العامين الماضيين، بين إسرائيل والإدارة الأمريكية وجهات عربية في المنطقة.



وتطرق مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لهذه الخطة، في تغريدة له على موقع "تويتر".



وقال غرينبلات: "كاتس سيقدم خطة لبناء سكة حديد تربط بين إسرائيل والأردن والسعودية وباقي دول الخليج".



وأضاف: "دعونا نواصل الحوار، هذه الجهود تدعم جهودنا".



وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل باتفاقيتي سلام، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع تل أبيب.



ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، من خلال أشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية في دول عربية.

