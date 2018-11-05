  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:09 ص
بحث متقدم
أزارو

مخرج مباراة الترجي يفجر مفاجأة عن لقطة "أزارو"

الأهلي

تعليق ناري لـ "أديب" قبل مباراة الأهلي والترجي

قطار

خطةً لإنشاء خط سكة حديد بين إسرائيل ودول عربية

عمرو أديب

ماذا قال "أديب" عن إلغاء "السيسي" العلاوة للموظفين؟

الرئيس السيسي

ماذا يعني حرص «السيسي» على استقرار قطر؟

ننشر أسماء مستحقي وحدات متضرري سيول رأس غارب

حقيقة إهدار51 مليار م3 من مياه السيول

الرئيس السيسي

أول تعليق أزهري على كلمة الرئيس بشأن«حرية العبادة»

البرلمان

«لجنة التفتيش».. كلمة السر في عرقلة قانون الإدارة المحلية

البرلمان

رسالة «سلفية» لنواب البرلمان تعليقًا على«منع النقاب»

ميسى وصلاح

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في قائمة الأغلى عالميًا

بوتفليقة يأمر بالإفراج عن جنرالات متهمين بـ"الفساد"

عرب وعالم

بوتفليقة
بوتفليقة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا تدين بـ"أشد العبارات" مقتل خاشقجي

#

مطربة شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بهذا المرض الغامض

#

شائعات عن آيباد جديد من شركة "أبل"

#

الإفراج عن رئيس الوزراء باكستان السابق «نواز شريف»

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين بالإفراج "المؤقت" عن جنرالات سجنوا منتصف الشهر الماضي من قبل محكمة عسكرية، في إطار التحقيقات في "شبهات فساد"، بسب إعلام محلي.
ونقلت عدة وسائل إعلام محلية أن بوتفليقة أمر اليوم بالإفراج المؤقت عن 5 جنرالات يتم التحقيق معهم في قضايا فساد، وأودعوا قبل أيام السجن المؤقت من قبل محكمة عسكرية، فيما تحدثت فضائية مقربة من الرئاسة أن عدد المفرج عنهم 3 فقط.
ووفق وسائل الإعلام، فإن هؤلاء الجنرالات سيبقون قيد "الإفراج المشروط والمؤقت" في انتظار محاكمتهم في شبهات فساد.
من جهته، قال مصدر أمني مطلع للأناضول، فضل عدم نشر اسمه، إن الجنرالات الخمسة غادروا فعلا مساء اليوم سجن البليدة (جنوب العاصمة) دون تفاصيل.
بدورها، نقلت فضائية "النهار" الخاصة والمقربة من الرئاسة أن قرار بوتفليقة شمل فقط ثلاثة جنرالات وهم اللواء نوبة مناد قائد أركان قيادة الدرك الوطني سابقا وأيضا اللواء السعيد باي قائد المنطقة العسكرية الثانية سابقا، وكذا عبد الرزاق شريف قائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا.
وحسب "النهار"، تم الإبقاء على كل من اللواء حبيب شنتوف قائد المنطقة العسكرية الأولى وكذلك اللواء بوجمعة بودواور مدير المالية بوزارة الدفاع رهن الحبس المؤقت.
وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمر قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (محكمة عسكرية جنوب العاصمة)، بإيداع الجنرالات السالف ذكرهم، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، بدأت في يونيو/ حزيران الماضي، وفق إعلام محلي.
وإلى جانب هؤلاء الجنرالات ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن القاضي أمر أيضا بحبس عقيد سابق عمل مديرا للمخابرات بمحافظة وهران (غرب)، دون ذكر اسمه.
والحبس المؤقت في الجزائر يلجأ إليه القاضي في حال عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين وقد تصل مدته 4 أشهر قابلة للتجديد.
وحسب نفس المصادر، فإن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية استمع إلى هؤلاء الضباط الكبار المتابعين بتهمة "الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية".
ووفق المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات (الخمسة)، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر". 
وحتى الساعة 21.5 تغ، لم يصدر بيان رسمي من السلطات الجزائرية حول الامر.
وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، عبر إحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).
وفسرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن موازنة الدولة
» رسميًا.. الاتحاد الأفريقي يقرر إيقاف «أزارو» مباراتين
» بوتفليقة يأمر بالإفراج عن جنرالات متهمين بـ"الفساد"
» ترامب يبدي قلقه من هذا الأمر الخطير
» لهذه الأسباب.. حذر«السيسي» من السوشيال ميديا
» قرار إيقاف أزارو لم يصدر إلا بعد هذا الأمر الهام
» الرئاسة التونسية تفجر مفاجأة بشأن التعديل الوزاري
» مصر: نحافظ على غزة والتهدئة لا تغني عن المصالحة
» ترامب: من المحتمل ألّا ألتقي بوتين في باريس
» 3 عوامل وراء انخفاض أسعار النفط عالميا
» أسعار الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن