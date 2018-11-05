» خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن موازنة الدولة

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أكد تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن مصر قدمت رسالة واضحة وصريحة خلال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ إلى العالم أجمع.
وأوضح "ممتاز"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن الموجودين في المؤتمر شاهدوا تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جميع المشاركين وقام بالإجابة عن جميع التساؤلات بمهنية وحكمة.
وأضاف "ممتاز"، الخبير الاقتصادي، إن مصر تجاوزت الخطر وبدأت تبني نفسها بنفسها، وقادرة على تجميع بلدان العالم في مؤتمر صغير يعطي صورة للعالم ليلتف حول مصر في هذا المؤتمر.
وكشف تامر ممتاز عن فوائد المؤتمر، وجود امتداد في إفريقيا وأوروبا ودول العالم عن طريق أبنائهم الذين شاركوا في منتدى شباب العالم، وهناك قضايا كثيرة لا يمكن مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة ولكن يتم مناقشتها بالتوازي في هذه المؤتمرات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع الجميع بصراحة ورد على جميع الأسئلة التي وجهها إليه الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.
وكشف، أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق مصر فائضا في الموازنة العامة خلال العام المقبل بنحو 1% إلى 1.5% وذلك لأول مرة في تاريخها.

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