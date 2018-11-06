تعليق ناري لـ "أديب" قبل مباراة الأهلي والترجي

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علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والترجي التونسي، قائلا: "مش عايزين ماتش يودينا في مصيبة.. فلتذهب المباريات إلى الجحيم".
وطالب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، جماهير الأهلي والترجي التونسي بتهدئة الوضع، مضيفا: "نرجو ألا نشعل حرب كروية.. نذهب في سلام، ونعود في سلام"، لافتًا إلى أن العلاقات بين الدول أهم، متمنيًا أن تكون المباراة عبارة عن عُرس رياضي.
ودعا "أديب"، الإعلامي الرياضي، وخاصة مذيعي قناة "bein"، العمل على تهدئة الأجواء، موجهًا رسالة إلى التونسيين: "بنحبكم برشا برشا ولادنا أمانة عندكم".

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