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أزارو

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مخرج مباراة الترجي يفجر مفاجأة عن لقطة "أزارو"

الرياضة

أزارو
أزارو

المصريون ـ متابعات

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أكد هشام عبدالودود، مخرج مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب بالإسكندرية، أنه لم يشاهد لقطة تمزيق أزارو لقميصه خلال المباراة بدليل عدم ظهورها في شريط المباراة.
وأضاف "عبد الودود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، قائلا: لم أشاهد لقطة تمزيق أزارو لقميصه أثناء المباراة ولا بعدها، وأنا غير مسؤول عن اللقطات التي تخرج من الـVAR”.
وتابع عبدالودود: “أنا مسؤول فقط عن اللقطات التي تخرج من عربة الإذاعة الخارجية، ولو شاهدت اللقطة لأظهرتها كوني حيادي”.
ونفى ما تردد حول تسريب اللقطة من شريط المباراة قائلا إن اللقطة لم تخرج من عربة الإذاعة، كون لا أحد يستطيع التحكم في العربة إلا المخرج ومن الوارد أن يكون مصدرها كاميرات الـVAR، نافيا تواصل أي شخص معه لسؤاله عن مصدر اللقطة.
وأكد مخرج مباراة الأهلي والترجي التزامه بالمهنية قائلا: “أنا محايد وانتمائي لأي نادي لا يأتي على حساب عملي، أنا أنقل الحدث بكل تفاصيله، عدم إعادة لقطة ركلة جزاء أزارو الثانية أكثر من مرة كان بسبب تركيز الكاميرات على الكرة”، متسائلأً : “هل كنت أهلاويا حنيما لم يتم إعادة لقطة ركلة الجزاء، وأصبحت معاديا للأهلي حنيما اتهمني البعض بتسريب لقطة تمزيق أزارو لقميصه”.


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