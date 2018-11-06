مخرج مباراة الترجي يفجر مفاجأة عن لقطة "أزارو"

06 نوفمبر 2018 - 12:10 ص

أكد هشام عبدالودود، مخرج مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب بالإسكندرية، أنه لم يشاهد لقطة تمزيق أزارو لقميصه خلال المباراة بدليل عدم ظهورها في شريط المباراة.



وأضاف "عبد الودود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، قائلا: لم أشاهد لقطة تمزيق أزارو لقميصه أثناء المباراة ولا بعدها، وأنا غير مسؤول عن اللقطات التي تخرج من الـVAR”.



وتابع عبدالودود: “أنا مسؤول فقط عن اللقطات التي تخرج من عربة الإذاعة الخارجية، ولو شاهدت اللقطة لأظهرتها كوني حيادي”.



ونفى ما تردد حول تسريب اللقطة من شريط المباراة قائلا إن اللقطة لم تخرج من عربة الإذاعة، كون لا أحد يستطيع التحكم في العربة إلا المخرج ومن الوارد أن يكون مصدرها كاميرات الـVAR، نافيا تواصل أي شخص معه لسؤاله عن مصدر اللقطة.

