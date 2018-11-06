» "أديب" يدافع عن تمثال "مو صلاح" .. هذا ما قاله

06 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

انتقد الإعلامي عمرو أديب، ما فعله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مه نحاتة المنيا، مي عبد الله، مصممة تمثال اللاعب محمد صلاح، الذي تم وضعه بجوار مدخل قاعة مسرح شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ.



وأكد "أديب"، خلال حلقة مساء الإثنين من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عبر شاشة "Mbc مصر"، أنه "لو قررت النحاتة انها تبيع أي من التماثيل اللي بتعملها أنا أول حد هيشتري".



وأضاف "أديب" أن كل الصحف والمواقع الدولية، قامت بترجمة انتقادات المصريين ونشرتها بعدة لغات مختلفة، فضلًا عن مقارنتها لتمثال محمد صلاح بعدد من تماثيل المشاهير والنجوم، وذلك للسخرية من تصميم التمثال.



وتابع "أديب": "لو حد أجبني من دول العالم المختلفة صمم تمثال بالشكل ده، كان هيفضل يشرح فلسفته ورؤيته، لكن كل الانتقادات دي لأنها بنت مصرية من الصعيد".

