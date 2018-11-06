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إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي بواقعة "الخطف"

قضايا وحوادث

منى عراقي
منى عراقي

المصريون ـ متابعات

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قررت نيابة شمال القاهرة الكلية إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي و6 من طاقم إعداد برنامجها “انتباه” المذاع على قناة “النهار” بضمان محل الإقامة بعد أن نسبت إليهم النيابة تهمة التحريض على خطف الأطفال.
وأنكر المتهمون تلك التهمة، وأقرت “عراقي” في تحقيقات النيابة في حضور محاميها أحمد حمزة البحقيري، أنها صاحبة البلاغ الذي اتهمت فيه ربة منزل تدعى “صفية” بالتوسط لدى أحد الأشخاص لبيع طفل، وإنها كلفت اثنين من معدي البرنامج بفحص الواقعة، وتجاوبت معها لبيع الطفل، وتمكن البرنامج بتسجيل المحادثات التليفونية، والتصوير التليفزيوني الذى جرى صباح اليوم قبل أن تبلغ الشرطة بالواقعة.
وأضافت العراقي أن ما نسب إليها من تهم من جانب تلك السيدة وحديثها عن إغراء البرنامج لها بالأموال نظير خطف طفل هو محض افتراء تكذبه الأدلة، وقدمت التسجيلات للتدليل على صحة روايتها.

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