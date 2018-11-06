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ترامب: فرض عقوبات على النفط الإيراني بشكل تدريجي

عرب وعالم

الرئس الأمريكي دونالد ترامب
الرئس الأمريكي دونالد ترامب

المصريون ووكالات

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ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني بشكل تدريجي، خوفًا من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف ترامب ـ في تصريحات للصحفيين، أوردتها قناة «الحرة» الفضائية مساء اليوم الإثنين -: «لدينا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق، لكن مع النفط نريد المضي بشكل أبطأ قليلا، لأنني لا أريد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في العالم».
وتابع «يمكنني أن أصل بالنفط الإيراني إلى نقطة الصفر، لكن ذلك قد يتسبب في صدمة للسوق، لا أريد رفع أسعار النفط».
في سياق آخر، قال الرئيس ترامب إنه «من غير المرجح» أن يعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى مشاركتهما في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس في نهاية الأسبوع.
وأوضح ترامب في تصريحاته للصحفيين: «أنا غير متأكد من أننا سنلتقي في باريس- على الأرجح لا».
وأضاف: «لم ننظم أي شيء حتى الآن. لا نعرف ما إذا سيكون المكان المناسب. سأكون في باريس لأسباب أخرى»، مشيرا إلى أنه سيلتقي بوتين في قمة مجموعة الدول العشرين التي ستعقد في الأرجنتين في أواخر نوفمبر الجاري.
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران اليوم حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.
والقرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

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