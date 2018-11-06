» السعودية تزف بشري سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس الاثنين، أن قيمة نصيب الفرد بالأسعار الجارية بلغت21997 ريالًا بارتفاع بلغت نسبتُه 91ر14 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي أمس الاثنين، إن قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بالأسعار الجارية بلغت 22272 ريالًا بارتفاع نسبته 20ر 14 مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.
وأوضحت أن هذا المؤشر يعبّر عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد بالمملكة بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.
وحسب الهيئة، حقق مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضًا بلغت نسبته 82ر9 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري ، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي هي 24ر3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2017.
وقالت الهيئة إن إجمالي الادخار للربع الثاني من العام الجاري بلغ 242 مليارًا و497 مليون ريال بارتفاع نسبته 13ر29 بالمئة مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السابق البالغة 187 مليارًا و793 مليونًا.
وحسب الهيئة، ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 09ر33 بالمئة مقابل 18 ر30 بالمئة في نفس الفترة المماثلة من العام السابق.

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