الكشف عن حقيقة تدوينة "صلاح" بشأن تمثال منتدى الشباب

06 نوفمبر 2018 - 01:20 ص

عقب الإعلامي محمد الباز، على حالة السخرية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تمثال محمد صلاح، المعروض بمنتدى شباب العالم، لإحدى النحاتات بمحافظة المنيا، قائلًا: «آه التمثال ده لمحمد صلاح، والفنانة عندها مدرسة لصنع التماثيل».

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن هناك من اصطنع تغريدة منسوبة لمحمد صلاح، تسخر من التمثال، معقبًا: «عملوا التغريدة عشان جمهور صلاح ينساق مع الحملة».

