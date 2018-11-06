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"بكين" تفتح أول حديقة للذكاء الاصطناعي

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أول حديقة للذكاء الاصطناعي
أول حديقة للذكاء الاصطناعي

المصريون ووكالات

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افتتحت بلدية العاصمة الصينية بكين، أول حديقة للذكاء الاصطناعي أمام العامة، بعد 10 أشهر من أعمال تجديد لحديقة تقع شمالي المدينة.
وذكرت البلدية- في بيان لها- أنه تم إدخال حافلات بدون سائق، وأعمدة مصابيح ذكية تسجل بيانات الحركة، ومكبرات صوت ذكية تستجيب لأوامر الإنسان وغيرها من الأجهزة الذكية، في حديقة "هايديان" التي تغطي مساحة 34 هكتارا.
وكانت السلطات المحلية ببكين وقعت مع شركة "بايدو" الصينية للإنترنت اتفاقا في يناير الماضي للقيام باستكشاف مشترك في بناء "مدينة ذكية"، حيث تم اختيار حديقة هايديان التي استقبلت نحو 1.2 مليون سائح العام الماضي موقعا لتشغيل البرنامج التجريبي مع مشاركة 10 هيئات حكومية وشركات في عملية ترميم الحديقة خلال الشهور العشرة الماضية.
يشار إلى أن الحكومة الصينية أكدت في أكتوبر الماضي أنها ستعزز جهود تطوير الجيل الجديد للذكاء الصناعي في البلاد.

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