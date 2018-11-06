اليابان تسجل أعلى نسبة للانتحار بين الأطفال

سجلت وزارة التعليم في اليابان أعلى نسب للانتحار بين الأطفال لها منذ 30 عامًا.
وأوضح المسح الذي أجرته الوزارة أن 250 طفلًا بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بأنحاء البلاد انتحروا خلال العام المنتهي في مارس الماضي؛ بزيادة قدرها خمسة أشخاص عن العام الذي يسبقه.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الانتحار في كل المراحل العمرية انخفض إلى أقل من 30 ألف حالة سنويًا، إلا أن نسبة الانتحار بين الأطفال تظل عالية.
كما نقلت الشبكة عن "يوتاكا موتوهاشي" رئيس أحد المراكز المعنية بمنع الانتحار قوله " إن أسباب انتحار الكثير من الأطفال تظل مجهولة؛ نظرًا لعدم تركهم خطابًا ورائهم؛ مما يصعب تحديد الإجراءات المضادة الواجب اتخاذها للمكافحة، مؤكدًا ضرورة بناء نظام لتحديد الأطفال المعرضين لتهديد الانتحار بشكل كبير".