اليابان تسجل أعلى نسبة للانتحار بين الأطفال

06 نوفمبر 2018 - 01:30 ص

سجلت وزارة التعليم في اليابان أعلى نسب للانتحار بين الأطفال لها منذ 30 عامًا.



وأوضح المسح الذي أجرته الوزارة أن 250 طفلًا بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بأنحاء البلاد انتحروا خلال العام المنتهي في مارس الماضي؛ بزيادة قدرها خمسة أشخاص عن العام الذي يسبقه.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الانتحار في كل المراحل العمرية انخفض إلى أقل من 30 ألف حالة سنويًا، إلا أن نسبة الانتحار بين الأطفال تظل عالية.

