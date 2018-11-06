ماذا حدث لمنى عراقي بعد القبض عليها وحجزها بقسم الشرطة؟

06 نوفمبر 2018 - 05:23 ص

أمرت نيابة شمال القاهرة بالإفراج عن الإعلامية و 6 من طاقم برنامجها على ذمة اتهامهم بالتحريض على قتل طفل بدون ضمان.



وقررت النيابة حبس "صفية" التي خطفت الطفل وحاولت بيعه لطاقم البرنامج دون علمها بهويتهم الحقيقية .



وكانت الأزمة بدأت عندما ذهبت "منى عراقي" - مساء الأحد - إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ في "صفية" ، مؤكدة أنها تبيع الطفل ، بينما رفضت المتهمة ما قالته "عراقي" متهمة الأخيرة بأنها حرضتها هي وطاقم برنامجها على خطف طفل وبيعه واحتجزوها وحاولوا تصويرها بالإكراه.



وأشارت التحقيقات إلى أن الإعلامية وفريق عملها تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص، قالوا إنه وسيط ويدعى "نشأت" يتهم فيه المدعى عليها بعرضها عليه التوسط في تبني أحد الأطفال لشقيقه العقيم، وعلى إثر ذلك قام اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية "شاب وفتاة" بالتواصل مع السيدة، وحاولوا إقناعها بأنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، وأنهما يرغبان بتبني طفل بأي طريقة وبمقابل أي مبلغ مالي تطلبه.

