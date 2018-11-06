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شاهد .. لحظة مقتل ملاكم داخل الحلبة بـ"الضربة القاضية"

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الملاكم
الملاكم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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لحظة مقتل مهاجم

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الملاكم الإيطالي كريستيان داغيو عن عمر يناهز 49 داخل الحلبة بسبب تلقيه "الضربة القاضية" من منافسه.

وسقط داغيو، بطل العالم سبع مرات في الملاكمة التايلاندية، في الجولة الأخيرة بعد تلقيه ثلاث لكمات قوية من منافسه التايلاندي، دون برانغ، صاحب الأرض، ورغم نقله إلى المستشفى والعناية الطبية الفائقة التي خصصت له، فقد قضى يومين في الغيبوبة، قبل أن يفارق الحياة نتيجة الأضرار الخطيرة التي أصيب بها في دماغه (تلف دماغي) وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وقال شقيق الملاكم الإيطالي، في تصريحات صحفية: "لقد توفي كما كان يود أن يموت، وأنا غير نادم على ذلك لأنه كان يحب ما يقوم به". وتابع: "كان يتمنى أن يقاتل حتى عمر الثمانين، والحلبة كانت حياته. لقد مات بطلا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن داغيو رفض الهزيمة، رغم سقوطه في المرة الأولى أمام منافسه، مضيفة أنه نهض بعد ذلك وتحدث معه حكم اللقاء من أجل التأكد من قدرته على إكمال المباراة، فأعلن استمراره في القتال.

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