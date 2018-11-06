ماذا قالت والدة الشاب المتوفي بمنتدى الشباب بعد اعتذار السيسي لها؟

06 نوفمبر 2018 - 06:25 ص

أكدت كريمة الزيني - والدة الشاب عبد الوهاب يسري الذي توفي في حادث سيارة أثناء إعداده لمؤتمر الشباب الأول - فخرها بتنظيم المؤتمر الحالي من قبل زملاء نجلها.



وأضافت في مداخلة مع قناة "DMC" : "أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للشباب، وفخورة بحب السيسي لمصر وللراحل وتقديره له، وعبد الوهاب كان يتميز بطيبة القلب وخلوق، وحافظا للقرآن وكان يؤمنا في الصلاة وكان متفوقًا في دراسته أيضًا".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذر لأسرة عبد الوهاب على عدم إطلاق اسمه على أحد منشآت المؤتمر تكريمًا لمجهوداته.







