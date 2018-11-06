مصدر بالكاف يكشف مفاجآت عن إيقاف أزارو و "ضرب" كارتيرون

06 نوفمبر 2018 - 07:55 ص

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصدر اللقطات التي استعان بها لتوقيع عقوبة الإيقاف على مهاجم الأهلي وليد أزارو لمدة مبارتين تشمل المباراة النهائية في رادس.



وقال المصدر في تصريحات صحفية: ""لجنة الانضباط في الكاف اجتمعت اليوم الاثنين واتخذت قرار إيقاف أزارو. الإيقاف لم يتم بناء على البث التليفزيوني بل بناء على البث الأصلي للمباراة (Feed) وهو نفس البث الذي يتم استخدامه في تقنية الـVAR".

وأضاف: "الأمر لا علاقة له بالبث التليفزيوني أو لقطات مسربة، لجنة الانضباط تتعامل فقط مع الـFeed وبناء عليه اتخذت قرار إيقاف أزارو لمباراتين" بحسب "في الجول".



وأوضح المصدر أن استدعاء باتريس كارتيرون - المدير الفني للنادي الأهلي - سببه تصريحاته حول تعرضه للاعتداء بالقدم من قبل أحد لاعبي الترجي التونسي.



وتابع: "الأهلي لم يقدم شكوى بتلك الواقعة لكننا سمعنا تصريحات كارتيرون وبالتالي كان من الضروري استدعائه لمعرفة ما حدث له".



