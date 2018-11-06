» صورة على "واتساب" تفك لغز قتل لاعب شهير والتمثيل بجثته

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القتيل مع عشيقته
القتيل مع عشيقته

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مقتل لاعب شهير

أظهرت صور أرسلها لاعب الكرة البرازيلي المقتول الأسباب الحقيقية وراء جريمة قتله ، والتي تورط فيها رجل أعمال .

وكانت السلطات البرازيلية قد عثرت على اللاعب دانييل كوريا فريتاس في 28 أكتوبر الماضي، في إحدى الغابات مقتولا وتعرض للتعذيب والتمثيل بجثته، حيث قطع رأسه وعضوه التناسلي.

بعدها بأيام، اعترف رجل الأعمال أيدسون بريتيس (38 عاما) بارتكابه الجريمة، في "لحظة غضب"، حيث زعم أنه وجد اللاعب وهو يحاول اغتصاب زوجته.

ولكن صورا جديدة ظهرت اليوم، تكشف أن كوريا (24 عاما) كان على علاقة مع زوجة بريتيس، وأن اللاعب لم يغتصبها، بل أن العلاقة قامت بالتراضي.

وظهر كوريا في الصور التي التقطها بنفسه، وهو مستلقيا بجانب زوجة بريتيس على سرير واحد، بينما بدت الزوجة نائمة في الصور.

وانتشرت قبل أيام صورة لمحادثة على تطبيق "واتساب" بين كوريا وأحد أصدقائه، حيث أكد له أنه ذاهب لحفلة عيد ميلاد، لإقامة علاقة مع "أم فتاة عيد الميلاد"، في إشارة لزوجة بريتيس.

وأكدت محطات برازيلية أن "اللاعب دانييل كوريا فريتاس كان مدعوا إلى بيت بريتيس لحضور حفل عيد ميلاد ابنته آلانا (18 عاما)".

وكانت الصور التي أرسلها كوريا لأصدقائه متباهيا بإقامته علاقة مع الزوجة، آخر الرسائل التي أرسلها المقتول قبل وقوع الجريمة.


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