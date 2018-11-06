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عمارة: قانون منع النقاب تم تسويقه للمجتمع بطريقة خاطئة

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استشاري سياسي
الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي و رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين

أمينة عبد العال

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أكد الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي و رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين أن قانون منع النقاب تم تسويقه للمجتمع بطريقة خاطئة في ظل أجواء متشاحنة وتحديات محيطة كان من باب أولى التعرف وتحديد متطلبات السوق السياسي من خلال دراسة سلوك شرائحه المستهدفة وتكون من خلال سؤال استرشادي يتم طرحه "لماذا تتخلى المرأة عن النقاب في الحج أو العمرة "؟! فهذا هو محور الموضوع لان إجابته تنفي فرضية الوجوب للنقاب وإلا كان قد تم إلزامه في الحج أو العمرة.

وأشار عمارة إلى أن اختلافه مع النقاب ما هو إلا أنه أصبح ستارا للجرائم الكبرى كالخطف والسرقة والإرهاب واتخاذ الساقطات منه ستارا للممارسة أعمال منافية للآداب وجرائم السرقة ومن ناحية أخرى قال عمارة إن المرأة في الإسلام والمسيحية وكافة المجتمعات العربية عموما تحظى باهتمام كبير والكثير من الأسر الملتزمة أخلاقيا ودينيا تعرف حدود الأدب ولازالت العادات والتقاليد الوسطية المعتدلة مترسخة فينا ونؤمن بأن المظهر ليس الحكم بل الجوهر والمعاملة الحسنة وإتباع مكارم الأخلاق أيضا واستطرد عمارة أنه عند تسويق اي منتج سياسي لابد من إتباع قاعدة الترغيب وليس الترهيب والتحقير و اختيار عناصر محبوبة وليس عناصر كل رصيدها الصوت العالي وسباب الرموز الدينية والتطاول عليهم فهؤلاء لا رصيد لهم عند المستهلك السياسي المراد إقناعه .

واختتم عمارة بأننا في بلد ديمقراطية ونحترم كل الثقافات بشرط ألا تتعارض مع ثقافتنا ومعايرنا الأخلاقية والدينية ونؤمن بالحرية المعتدلة فالحرية ببساطة تنتهي عند البدء في إيذاء الآخرين وأوصى عمارة بالحفاظ على جودة تقديم المنتج السياسي فبدون رضا المستهلك السياسي فإنه يصبح عديم الفائدة .


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