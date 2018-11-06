إلغاء نظام الأدبى والعلمى مع وصول طلاب الصف الأول الابتدائى

06 نوفمبر 2018 - 09:39 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مع وصول طلاب الصف الأول الابتدائي للمرحلة الثانوية، ينتظرهم نظام تعليمي جديد، لا يعتمد على تقسيم العلوم “علمي وأدبي" مرددا: "مش هيبقى فيه علمي وأدبي، هيبقى فيه مواد إجبارية واختيارية، وهندخل مواد الجيل الصناعي الرابع".



وأضاف شوقى خلال كلمته المشتركه مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة" بناء قادة المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ بالأمس إن الدولة خلال السنوات الماضية كانت تفقد الكثير من الطلاب الذين يمتلكون مهارات لذا تقرر تدشين نظام التعليم الجديد بدءًا من الصفوف الأولى، ونظام الثانوية المعدل بدءًا من الصف الأول الثانوي.

وأشار إلى أن اكتشاف مهارات الطلاب في مختلف المجالات: علوم، رياضيات، رسم، فنون، غناء، وغير ذلك، كان يحتاج تغييرًا منهجيًا، وهذا ما جرى البدء في تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2018/2019.

وأكد شوقى أنه جرى إعادة النظر في جميع المناهج، والأنشطة التي تقدم للطلاب وكذلك أساليب التقييم، من أجل اكتشاف المهارات لدى الطلاب وثقلها: “حطينا رجلنا على الطريق”.

وبالنسبة للصف الأول الثانوي، قال الوزير إن الوزارة تحاول إتاحة قدرة إضافية للطلاب لاكتساب المعارف، من خلال توفير منصة معرفية تتمثل في بنك المعرفة، يستطيع طالب الصف الأول الثانوي الوصول إليها من خلال جهاز “التالبت” المقرر تسليمه لهم خلال الشهر الجاري، ولجميع الطلاب وأولياء الأمور في حال قدرتهم على الدخول على الانترنت.

وتابع أن بنك المعرفة يتيح لطلاب الصف الأول الثانوي، جميع المناهج في أكثر من صورة: مقالات علمية، فيديوهات تعليمية، وكتب، اللغتين العربية والانجليزية.

وأكد شوقي، أن تطوير نظام التعليم ليس رفاهية، ولكن ضرورة، مطالبًا أولياء الأمور تقبل الأمر ومساعدة الدولة: “التعليم مش شهادة ع الحيط، اتأكدوا إن ولادكم مجهزين فعلا للمعرفة، هياخدوا مكان في الجامعة ومكان في سوق العمل بس أهم حاجة يكونوا مؤهلين بجد”.