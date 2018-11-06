تعطيل العمل بالوزارات والمدارس في الكويت

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صالح

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لعمل

قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل، الثلاثاء، في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس، وذلك بسبب "سوء الأحوال الجوية"، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي، الدكتور حامد العازمي، عن تعطيل الدراسة، الثلاثاء، في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكليات جامعة الكويت بسبب "سوء الأحوال الجوية".

ولفت العازمي إلى أن القرار جاء بناء على "تعليمات مجلس الوزراء وذلك حرصا على سلامة الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية".

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