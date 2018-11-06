كتيبة الأهلي تطير إلى "تونس" لمواجهة الترجي

06 نوفمبر 2018 - 09:44 ص

أقلعت مذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مطار القاهرة، لملاقاة فريق الترجي التونسي في أياب نهائي البطولة الأفريقية بتونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجى التونسى فى إياب الدور النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى مدينة رادس التونسية، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر ان المباراة ستقام بملعب رادس يوم الجمعة المقبلة في الساعة الـ9 مساءً