» مصير «أزارو» من بعثة الأهلي بعد إيقافه

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تراجع مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو عن السفر مع الفريق الأول صباح اليوم الثلاثاء، لتونس قبل مواجهة الترجي.

كان قد تعرض أزارو للإيقاف مبارتين أفريقيًا بعد أحداث مواجهة الذهاب بين الفريقين، حيث فضل مسئولو الأهلى استبعاد أزارو لإبعاده عن أى احتكاكات فى تونس بعد أحداث مباراة الذهاب.

 وسافرت بعثة الأهلي لتونس صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويترأس بعثة الأهلى فى تونس محمود الخطيب رئيس النادى.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول مساء اليوم بتونس، ويستمر المران فى اليوم التالى على أحد الملاعب التى تم الاتفاق معها مؤخرًا، من خلال سمير عدلى المدير الإدارى، فيما سيكون آخر مران للفريق مساء الخميس بملعب رادس الذى ستقام عليه المباراة، وكانت مباراة الذهاب فى برج العرب قد انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


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