  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
صلاح

قناة مفتوحة تنقل لقاء ليفربول "صلاح" والنجم الأحمر

عمرو أديب

بالفيديو.. عمرو أديب: "أنا بحب أنقطكوا"

الاهلي

كتيبة الأهلي تطير إلى "تونس" لمواجهة الترجي

الدولار والليرة التركية

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

أرشيفية

تفاصيل مروعة في مصرع فتاة بنها .. أمها عذبتها حتى ماتت

أزارو

مصدر بالكاف يكشف مفاجآت عن إيقاف أزارو و "ضرب" كارتيرون

خاشقجي

BBC تكشف مفاجأة جديدة عن جثة خاشقجي

الرئيس السيسي و والدة عبد الوهاب

ماذا قالت والدة الشاب المتوفي بمنتدى الشباب بعد اعتذار السيسي لها؟

منى عراقي

ماذا حدث لمنى عراقي بعد القبض عليها وحجزها بقسم الشرطة؟

الشاهد والسبسي

بوادر أزمة كبرى في تونس بسبب التعديلات الوزارية

معلومات لا تعرفها عن أول مفاعل نووي سعودي

عرب وعالم

مفاعل نووي سعودي
مفاعل نووي سعودي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

محلل: هذا هو موقف السيسي من صفقة القرن

#

مقتل 20 جنديًا بهجوم لطالبان في أفغانستان

#

أول تعليق لمدير مدرسة تنازل عن مكتبه لطفل

#

ما حقيقة خطورة تناول السمك مع الحليب

دشن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مشروع مفاعل الأبحاث النووية منخفض الطاقة، ضمن 7 مشروعات إستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة، فما هي خصائصه وأهم مواصفاته؟

وتعول السعودية من إقامة أول مفاعل نووي للأبحاث، على إسهام هذا المشروع النووي متعدد الأغراض في "تأهيل وتطوير القوى البشرية والكفاءات البحثية المرتبطة بالعلوم والهندسة النووية وإجراء البحوث العلمية المتخصصة وتطوير الصناعة النووية ونقل تقنياتها، مما يدعم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة".

ومن الناحية الفنية، يجدر الذكر أن مواصفات هذا المفاعل أنجزت من طرف "مختصي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة بيوت الخبرة العالمية بأعلى معايير الأمان الوطنية والدولية الخاصة بالمشاريع الهندسية النووية التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل ذلك تصميم قلب المفاعل والوقود النووي وأنظمة التحكم ومراقبة الجودة وتقرير تحليل الأمان النووي".

ويحتوي هذا المفاعل النووي المخصص للأبحاث العلمية "على وقود من أكسيد اليورانيوم بنسبة تخصيب 2.1%، وبطاقة تصل إلى 100 كيلوواط".

وبدأت في المرحلة الحالية الأعمال الإنشائية للمشروع، كما تم "تركيب حوض المفاعل النووي في مكانه والانتهاء من تصنيع الوقود النووي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام 2019".

وتطمح السعودية إلى أن يكون هذا المفاعل البحثي "لبنة أساسية في دعم البحوث النووية ونقل المعرفة والتقنيات العالمية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. السيول تحاصر العاملين بالكويت
» أول تعليق من الحكم الجزائرى على تلقية رشوة من «الأهلي»
» نجل خاشقجي يعلق على صورته الشهيرة مع محمد بن سلمان
» مصير «أزارو» من بعثة الأهلي بعد إيقافه
» معلومات لا تعرفها عن أول مفاعل نووي سعودي
» بالصور.. الهند تستعد لرفع أطول تمثال في العالم
» حساسين: "نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في السب"
» تفاصيل مؤلمة عن مقتل شاب على يد نجار مسلح
» مفاجأة .. التدخين يزيد الوزن ولا يساعد على فقدان الشهية
» ميزة جديدة في واتساب ستصنع المشاكل بين الأشقاء والأقارب
» صورة على "واتساب" تفك لغز قتل لاعب شهير والتمثيل بجثته

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن