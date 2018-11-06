تعرف على حالة الطقس اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس معتدل على كل الأنحاء نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

وسط الدلتا 18 26

الإسكندرية 15 25

بلطيم 19 23

مطروح 16 25

السلوم 15 23

سيوة 14 27

بورسعيد 21 25

دمياط 21 25

العريش 17 24

رفح 16 23

الإسماعيلية 17 27

السويس 17 26

رأس سدر 17 26

نخل 11 25

نويبع 21 25

طابا 20 23

كاترين 12 20

الطور 21 27

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 26

بني سويف 17 26

المنيا 15 27

أسيوط 14 27

سوهاج 16 28

قنا 17 29

الأقصر 17 28

أسوان 19 29

أبوسمبل 19 28

الوادي الجديد 18 28

شلاتين 20 28

أبورماد 20 28

رأس حدربة 22 27

حلايب 22 26


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