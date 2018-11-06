قناة مفتوحة تنقل لقاء ليفربول "صلاح" والنجم الأحمر

06 نوفمبر 2018 - 10:07 ص

تنطلق في تمام السابعة و55 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره ريد ستار بلجراد الصربي، في استاد "رايكو ميتيتش"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس "الريدز" و"النجم الأحمر" في المجموعة الثالثة مع باريس سان جيرمان ونابولي، وسيكون اللقاء إعادة لمواجهة الجولة الثالثة التي أُقيمت في "آنفيلد"، وانتهت بانتصار الريدز على النجم الأحمر برباعيةٍ نظيفة، ليصعدوا للصدارة برصيد 6 نقاطٍ بفارق نقطة واحدة عن أبناء الجنوب الإيطالي المحتلين للمركز الثاني، ونقطتين عن فريق العاصمة الفرنسية صاحب المركز الثالث.

المباراة تنقل عبر قنوات beIN SPORTS ، وتحديدًا على قناة "beIN SPORTS HD1 "، في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة.

كما تنقلها أيضًا قناة "Arena Sport" المفتوحة، وهي واحدة من القنوات الرئيسية التي تبث العديد من البطولات الأوروبية الشهيرة مجانا بدون تشفير، حسب موقع "archy newsy ".

القناة موجودة على قمر "يوتيل سات" على ترددات 11512، 11595، 11678، بعدل تصحيح 30000.