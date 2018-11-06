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نجل خاشقجي يعلق على صورته الشهيرة مع محمد بن سلمان

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نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان
نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان

وكالات- الدويني فولي

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قال صلاح، نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي، إن صورة مصافحته لولي العهد محمد بن سلمان أسيئ فهمها بعد أن نشرتها الوكالة السعودية الرسمية، ضمن خبر تقديم الملك وولي العهد العزاء لهم.

وأضاف صلاح في أول حوار له مع شبكة "CNN " الأمريكية، أن الصورة لم تعن شيئا، مضيفا: "بدأ (الصحفيون) في تحليل الموقف، أتفهم لماذا يفعلون ذلك، يريدون الحصول على معلومات أكثر، وهو ما نقوم به جميعا، في بعض الأحيان تكون النتيجة مزاعم بلا أساس، لا معنى لها".

وأشار إلى أنه ينتظر نتائج التحقيقات ليعرف حقيقة مقتل والده، وتابع: "الملك سلمان أكد على أن كل المتورطين سيمثلون أمام العدالة، وأنا أثق في ذلك، سيحدث ذلك، وإلا لما بدأت السعودية تحقيقا داخليا".

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على بعض الأوراق الرسمية.


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