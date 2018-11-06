» أول تعليق من الحكم الجزائرى على تلقية رشوة من «الأهلي»

06 نوفمبر 2018 - 10:17 ص

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، سيصدر بيانًا عقب نهاية البطولة الأفريقية والمقرر لها الجمعة المقبلة بين الترجي والأهلي في رادس، لكشف الكثير من الأمور والحديث عن الشائعات التي طالته في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة التونسية نقلا عن مصادرها إن الحكم الجزائري نفى تماما "حصوله على رشوة من الأهلي المصري"، مضيفة أنه سيرد على تلك الشائعات والاتهامات بعد نهاية البطولة عبر وسائل الإعلام.

وتعرض عبيد لهجوم ونقد شديدين من جانب الجماهير التونسية ومسئولي الترجي الذين وصفوا قراراته في مباراة برج العرب بـ"الفضيحة"، واتهمه بعضهم بتلقي هدايا ورشوة من الفريق المصري، وهي الاتهامات التي جاءت في المطلق دون دليل عقب الهزيمة وتضاؤل فرص الترجي في التتويج بالكأس القارية التي يتمنى مسئولوه أن تزين احتفالات النادي بمئويته في الخامس عشر من يناير المقبل 2019.

واحتسب الحكم الجزائري ركلتي جزاء للأهلي استعان فيهما بتقنية الفيديو "VAR "، قبل أن يسجل منهما وليد سليمان الهدفين الأول والثالث للفريق الأحمر، كما احتسب شارف، ركلة جزاء للترجي سجل منها يوسف بلايلي هدف الفريق الوحيد.

ووصف كثير من محللي التحكيم والمحللين الرياضيين إدارة شارف للمباراة بالسيئة، وأكدوا عدم صحة ركلتي جزاء الأهلي، بينهم محلل التحكيم لدى شبكة بي إن سبورتس، السوري جمال الشريف، والحكم المصري ناصر عباس.



