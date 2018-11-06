  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
صلاح

قناة مفتوحة تنقل لقاء ليفربول "صلاح" والنجم الأحمر

عمرو أديب

بالفيديو.. عمرو أديب: "أنا بحب أنقطكوا"

الاهلي

كتيبة الأهلي تطير إلى "تونس" لمواجهة الترجي

الدولار والليرة التركية

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

أرشيفية

تفاصيل مروعة في مصرع فتاة بنها .. أمها عذبتها حتى ماتت

أزارو

مصدر بالكاف يكشف مفاجآت عن إيقاف أزارو و "ضرب" كارتيرون

خاشقجي

BBC تكشف مفاجأة جديدة عن جثة خاشقجي

الرئيس السيسي و والدة عبد الوهاب

ماذا قالت والدة الشاب المتوفي بمنتدى الشباب بعد اعتذار السيسي لها؟

منى عراقي

ماذا حدث لمنى عراقي بعد القبض عليها وحجزها بقسم الشرطة؟

الشاهد والسبسي

بوادر أزمة كبرى في تونس بسبب التعديلات الوزارية

أول تعليق من الحكم الجزائرى على تلقية رشوة من «الأهلي»

الرياضة

الاهلي
الاهلي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في نوفمبر

#

شمس البارودي لحلا شيحة: اللهم إنا نسألك الثبات

#

تعليقات القراء على مقالات الإخوان

#

بالفيديو.. أول تعليق لـ"فضل شاكر" على حكم تبرئته

مصر

تونس

الاهلى

مهدي بن عبيد

برد العرب

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، سيصدر بيانًا عقب نهاية البطولة الأفريقية والمقرر لها الجمعة المقبلة بين الترجي والأهلي في رادس، لكشف الكثير من الأمور والحديث عن الشائعات التي طالته في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة التونسية نقلا عن مصادرها إن الحكم الجزائري نفى تماما "حصوله على رشوة من الأهلي المصري"، مضيفة أنه سيرد على تلك الشائعات والاتهامات بعد نهاية البطولة عبر وسائل الإعلام.

وتعرض عبيد لهجوم ونقد شديدين من جانب الجماهير التونسية ومسئولي الترجي الذين وصفوا قراراته في مباراة برج العرب بـ"الفضيحة"، واتهمه بعضهم بتلقي هدايا ورشوة من الفريق المصري، وهي الاتهامات التي جاءت في المطلق دون دليل عقب الهزيمة وتضاؤل فرص الترجي في التتويج بالكأس القارية التي يتمنى مسئولوه أن تزين احتفالات النادي بمئويته في الخامس عشر من يناير المقبل 2019.

واحتسب الحكم الجزائري ركلتي جزاء للأهلي استعان فيهما بتقنية الفيديو "VAR "، قبل أن يسجل منهما وليد سليمان الهدفين الأول والثالث للفريق الأحمر، كما احتسب شارف، ركلة جزاء للترجي سجل منها يوسف بلايلي هدف الفريق الوحيد.

ووصف كثير من محللي التحكيم والمحللين الرياضيين إدارة شارف للمباراة بالسيئة، وأكدوا عدم صحة ركلتي جزاء الأهلي، بينهم محلل التحكيم لدى شبكة بي إن سبورتس، السوري جمال الشريف، والحكم المصري ناصر عباس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. السيول تحاصر العاملين بالكويت
» أول تعليق من الحكم الجزائرى على تلقية رشوة من «الأهلي»
» نجل خاشقجي يعلق على صورته الشهيرة مع محمد بن سلمان
» مصير «أزارو» من بعثة الأهلي بعد إيقافه
» معلومات لا تعرفها عن أول مفاعل نووي سعودي
» بالصور.. الهند تستعد لرفع أطول تمثال في العالم
» حساسين: "نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في السب"
» تفاصيل مؤلمة عن مقتل شاب على يد نجار مسلح
» مفاجأة .. التدخين يزيد الوزن ولا يساعد على فقدان الشهية
» ميزة جديدة في واتساب ستصنع المشاكل بين الأشقاء والأقارب
» صورة على "واتساب" تفك لغز قتل لاعب شهير والتمثيل بجثته

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن