برلمانى يقدم ببيان عاجل لمد فترة التسجيل في البطاقات التموينية لمدة شهر

06 نوفمبر 2018 - 10:18 ص

تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح ببيان عاجل مقدم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ضد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بمد فترة تحديث بيانات البطاقات التموينية لمدة شهر.

وقال العميري في تصريحات، إن هناك ضرورة ملحة لمد فترة تحديث البيانات وإضافة المواليد الجديدة لأصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة لمدة شهر آخر مؤكدًا أن هناك العديد من القرى التى لا يوجد بها نت وأخرى كان النظام فيها يعانى من الضغط بالإضافة لعدم انتهاء بعض المواطنين من استخراج الأوراق المطلوبة.

وأضاف نائب مطروح أن المحافظات الحدودية خاصة تعاني بشدة من بعد المسافات بينها وبين المراكز ومكاتب التموين لذلك لابد من الموافقة على مد باب التسجيل وتصحيح البيانات لمدة شهر أخر ولتوعية المواطنين وحثهم على سرعة الانتهاء من التسجيل.