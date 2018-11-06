سر ظهور إليسا مع منى الشاذلي بدلا من الإبراشي

06 نوفمبر 2018 - 10:30 ص

ذكرت تقارير إعلامية تداولتها بعض المواقع أن الفنانة إليسا تلقّت عرضًا للظهور في برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "أون إي"، الا أنها طلبت أجراً لم يوافق عليه القائمون على البرنامج.

وفي نفس الوقت جاءها عرض آخر من برنامج "معكم منى الشاذلي"، على شاشة سي بي سي، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بالأجر الذي تريده، إضافة إلى نسبة المشاهدة الكبيرة التي يحظى بها البرنامج، ولذلك وافقت وظهرت معها في الحلقة الماضية، التي تصدرت "يوتيوب" حين عرضها.

وشهد لقاء إليسا في برنامج "معكم منى الشاذلي" العديد من الكواليس، بداية من حضور جماهيري كبير للحلقة من مختلف محافظات مصر من محبي إليسا، وتفاصيل وبدايات علمها بإصابتها بسرطان الثدي .