مصر للطيران تستعين ببيت خبرة للدعم الفنى والإدارى

06 نوفمبر 2018 - 11:08 ص

أعلن المهندس أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات والكيانات الاقتصادية العامة على مستوى العالم، لتقديم الحلول الاستشارية والدعم الفني والإداري بالتعاون مع فريق عمل من مصر للطيران لتنفيذ الاستراتيجية المتفق عليها.

وقال عادل فى تصريحاته للعاملين بالشركة، إن بيت الخبرة يبدأ الشهر الجارى على مرحلتين، الأولى الإعداد والدراسة لإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، يليها مرحلة التنفيذ للوصول إلى الهدف المرجو من مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، مؤكدًا أن مشروع التطوير وإعادة الهيكلة يهدف إلى الارتقاء بمستوى الشركة والعاملين بها دون المساس بأي من حقوقهم.

وأوضح أن مشروع إعادة الهيكلة يهدف لتحسين أدائها، وزيادة الربحية ونمو الحصة السوقية مع رفع قدرتها التنافسية، واستمرارها في التقدم، لتحتل الشركة مركزًا متقدما بين شركات الطيران العالمية، دون التنازل عن ريادتها ومكانتها.