تعليق صادم من أجيرى على منتقدى استبعاد وليد سليمان

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مصر

المنتخب

وليد سليمان

كرة لقدم

اعترض مدرب المنتخب الوطني المكسيكى خافيير أجيرى، على الضغوط التى يضعها البعض داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لضم صانع ألعاب الأهلى وليد سليمان لقائمة الفراعنة.

وقال «أجيرى»: أريد أن أنزل بأعمار لاعبي المنتخب حتى أستطيع تكوين منتخب قادر على التأهل لكأس العالم بقطر 2022، والظهور بشكل جيد خلال منافسات المونديال حتى لا يتكرر سيناريو ظهور المنتخب بشكل غير جيد كما حدث فى مونديال روسيا الأخير، بعد أن تذيل منتخب الفراعنة المجموعة عقب ثلاث هزائم أمام أوروجواى وروسيا والسعودية.

وتابع الخواجة المكسيكى إلى أنه لا يلتفت لانتقادات الجماهير فى اختياراته، وأكد فى حديثه مع أعضاء الجهاز المعاون أن الجماهير تفكر بشكل عاطفى أو حسب انتمائها، كما أكد فى حديثه مع معاونيه أن وليد سليمان، يوجد فى مركزه أكثر من لاعب مميز، وطالب معاونيه بالتركيز فى العمل لقيادة المنتخب لتحقيق الانتصار على تونس، لأن استمرار الانتصارات ينهى أى نغمة هجوم على الجهاز الفنى.


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