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لـ صحيفة ألمانية..

سميح ساويرس: الـ7 سنوات العجاف للسياحة ولت

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

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مصر

السياحة

هاندلسبلات

سميح ساويرس

سلطت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، الضوء على الجهود التي يقوم بها رجل الأعمال والملياردير سميح ساويرس، لتنشيط السياحة في مصر، إذا أكد أن السبع سنوات العجاف للسياحة المصرية قد ولت، متوقعًا أن يشهد القطاع ازدهارًا مرة أخرى.

وتحت عنوان "كيف يجذب الملياردير المصري السياح لبلاده"، نقلت الصحيفة، في تقريرها، قول سميح ساويرس  بأن السنوات العجاف السبع قد انتهت، وستزدهر السياحة المصرية في السبعة سنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة مقرها سويسرا، قامت ببناء 18 فندقًا بالجونة المصرية، وبنى ساويرس كل شيء من طرق، وصرف صحي، ومدارس، ومستشفيات، ومطارات، وملعب جولف، بحسب الصحيفة.

يبلغ عدد سكان الجونة حاليًا 20 ألف نسمة، من ضمنهم  27%، معظمهم من المصريين الأثرياء.

وعانت السياحة المصرية من كساد عام عقب ثورة يناير عام 2011، حيث دفعت الهجمات الإرهابية السياح للعزوف عن السياحة بالبلاد.

ووفقًا الصحيفة، انضم "ساويرس" إلى أكبر مشغّل رحلات في أوروبا  لتنشيط السياحة بشكل أكبر.

كما سافر رجل الأعمال الألماني, ورئيس مجموعة FTI Group "ديتمار جونز" إلى الجونة بعد عام 2013 للاستثمار السياحي رغم تحذيرات الخارجية الألمانية آنذاك من السفر إلى مصر.

في المقابل، قام ساويرس بتدعيم رجل الأعمال بنصائح جيدة  كما أنقذ الملياردير المصري مجموعة FTI Group من تعثر مالي وشيك.

بعد فترة وجيزة من دخول رجل الأعمال الألماني في مجال الاستثمار السياحي في البحر الأحمر، تجاوز احتياطي رأس المال  أكثر من 30 مليون يورو، بحسب الصحيفة.

ومع رئيس مجموعة FTI Group "جونز" في مجال الفندقة، ارتفعت نسبة السيولة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2016، وزادت المبيعات في عامي 2017/18 بنسبة 16% لتصل إلى 3.6 مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن  سميح ساويرس  يقدم دائمًا نصائح جيدة لرجل الأعمال الألماني المستثمر فى مجال السياحة بمصر، الذي أشاد بالتعاون.

ولفتت الصحيفة إلى زيادة متوقعة بنسبة 32% للسياح الألمان في مصر العام المقبل.

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