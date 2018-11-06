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وفاة مطرب شهير بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات

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ماك ميلر
ماك ميلر

متابعات- محمد الخرو

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الطب الشرعي

مغني الراب

ماك ميلر

المسعفين

أرينا غراندي

كشف الطب الشرعي بعد الفحص عن سبب وفاة مغني الراب الأمريكي ماك ميلر جراء تناول جرعة زائدة من الأدوية والمخدرات والكحول.

وأضافت سلطات لوس أنجلوس أن "ميلر" توفي بعد تناول خليط من الكوكايين والكحول ومادة الفنتالين الأفيونية المسكنة للآلام.

وتم العثور على مغنى الراب ميتا في منزله على مشارف لوس أنجليس في 7 سبتمبر بعد استدعاء المسعفين إلى مكان الحادث.

وكان ميلر، وهو صديق سابق لنجمة البوب أريانا غراندي، قد أصدر مؤخرًا أحدث ألبوماته بعنوان “سويمينغ”، وكان يتطلع إلى جولته المقبلة للترويج لألبومه.

وسبق أن ناقش المغني البالغ من العمر 26 عاماً، واسمه الحقيقي مالكوم جيمس ماكورميك، مشاكل الإدمان في مقابلات سابقة.


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