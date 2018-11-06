"السيسي" يشارك في ماراثون دراجات بشرم الشيخ

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الإرهاب

عبد الفتاح السيسي

الرئيس

ماراثون

دراجات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، في ماراثون للدراجات تحت عنوان "ماراثون السلام" مع المشاركين بمنتدى شباب العالم.

وبدأ الماراثون من منطقة نبق وحتى أيقونة السلام.

وألقى الرئيس السيسى كلمة قبل انطلاق الماراثون، تحدث فيها عن السلام والتنمية ودور الشباب في بناء أوطانهم، مشيرًا إلى أن الشباب في مصر تصدى لأشرس المعارك ضد الإرهاب.

وأضاف الرئيس السيسى أن مصر بها 100 مليون نسمة يريدون أن يعيشوا بسلام ويعمروا وطنهم.

وأمسك الرئيس بيده الطفل آسر الهوارى أحد أطفال مدينة شرم الشيخ والذي شارك في الماراثون وسار بجوار الرئيس في الماراثون.

شاهد..






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