تفاصيل مؤلمة وراء صورة "بائعة الخضار" المثيرة للجدل

06 نوفمبر 2018 - 11:32 ص

كشفت كريمة حمدان سعد، الشهيرة بـ«بائعة الخضار»، والتي انتشرت صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء جلوسها حزينة وسط بضاعتها المبعثرة علي الأرض.

وقالت في تصريحات خاصة بجريدة «المصري اليوم»، اليوم، «أنا وقفة في السوق بتاع 63 ومعايا عربية زق، وواقفة بيها على جنب، وعليها شوية خضار زي البطاطس والطماطم، ولما عرفت أن الحملة جاية جريت في الشوارع الجانبية والحملة شافتني وقعدوا يجروا ورايا».

وأضافت «بائعة الخضار»: «رئيس المجلس قال لرجالة الحملة روحوا هاتوها، فجريت ورحت عند بيتي ووصلوا عندي، وقاموا بقلب العربية، وإلقاء الخضار على الأرض، مشيرة إلى أن «جوزي لما عرف جري عليهم ورغم إنه مش بيشوف محدش رضي يسمعه، وقعد يقولهم الخضار ده جايبينه بالديّن ومدفعناش فلوسه».

وتابعت: «رغم إني حاولت أطلع فوق العربية إلا أنهم قلبوها، فجريت على رئيس المجلس اللواء سمير صدقي، ووطيت أبوس رجليه، وقعدت أترجاه قدام الناس كلها يسيب العربية والميزان، وحلفتله إنه يسيبلي العربية ومش هقف تاني، فلقيته بيشوطني برجله ووقعني على الأرض»، حسب زعمها.

وأردفت البائعة: «خدوا جوزي في البوكس والناس اتلمت وولادي بيصرخوا، ولما اترجيت الظابط صعبت عليه ونزل جوزي من العربية»، مشيرة إلى أنه «عارفه إننا واقفين غلط، لكن بنسعى على رزقنا عشان ظروفي الصعبة، وحرام يعملوا فيا كده».

وفي سياق متصل، قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضراوات بسوق 63 العمومى بمدينة رأس البر للتحقيق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.