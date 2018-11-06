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رجال الإنقاذ ينتشلون أطفالا من وسط السيول بالكويت

عرب وعالم

سيول
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متابعات- محمد الخرو

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انتشل رجال الإنقاذ بالكويت عددا من الأطفال العالقين وسط السيول التي اجتاحت أرجاء الدولة وسوء الأحوال الجوية التي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ الأطفال من وسط المياه بواسطة رجال الحماية المدنية الكويتية.

وشهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول ما أثر بشكل ملحوظ على حركة السير وتم قفل جميع الطرق.

وعلى أثرها أعلن مجلس الوزراء الكويتى تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

شاهد الفيديو..


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