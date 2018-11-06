تصادم "ترام" بـ"ميكروباص" فى منطقة مصر الجديدة

06 نوفمبر 2018 - 11:42 ص

أصيب 3 أشخاص إثر تصادم ترام بسيارة "ميكروباص" بمنطقة السبع عمارات في مصر الجديدة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف، لنقل المصابين، وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، والمرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السير.

وقالت مصدر في تصريحات خاصة بموقع مصراوي، اليوم، إن لجنة من شرطة النقل انتقلت لمعاينة سبب الحادث، وجار الوقوف على أسبابه وانتداب فريق من النيابة العامة للتحقيق.