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أبو الغار: قنديل صاحب سلاح حاد من خلال كلماته

الحياة السياسية

ابو الغار
ابو الغار

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وصف الدكتور محمد أبو الغار،  الناشط السياسي، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الاعلامى والكاتب الصحفى الراحل  حمدى قنديل، بأنه  ذات السلاح الحاد المؤثر من خلال كلماته.

وقال أبو الغار خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "حمدي قنديل.. رحيل نجم سطع في إعلام مصر"، إن آراء قنديل ومواقفه  دائمًا تخدم الديمقراطية من أجل حياة سياسية قوية، لافتًا إلى أنه عند التعامل نجد شخصيتين مختلفتين.

وتابع: "حين تتعامل معه بصفة شخصية تجد أنه إنسان رقيق وهادئ وأليف ويستطيع ببساطة شديدة أن يجمع أصدقاءه على الحب ويتقبل الاختلاف ووجهات النظر ومستعد أن يغير رأيه، وكإعلامى تجده مصريا عظيما قدم إعلاماً متميزاً بشجاعة فائقة فى فترة صعبة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط ، فهو المصرى الشريف، مختلف، مؤثر، وطنى، له شعبية كبيرة، وله محبون وله كارهون، ولكن الكل يجمع على وطنيته وحبه لمصر وشجاعته فى قول الحق ".


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