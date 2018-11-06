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"الصحة" تروج للسياحة العلاجية داخل منتدى شباب العالم

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وكالات - حنان حمدتو

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أفادت صفحة منتدى شباب العالم على موقع التاصل الاجتماعى "فيس بوك"، بأن وزارة الصحة والسكان قامت اليوم الثلاثاء، بفتح عيادة طبية داخل أروقة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ليتسنى لضيوف المنتدى من المصريين والعرب والأجانب الكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، وذلك ضمن حملة (100مليون صحة) ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية.

يأتي ذلك في إطار الترويج للسياحة العلاجية في مصر وانطلاقًا من حملة القضاء على فيروس (سي) وتوفير العلاج بأسعار أقل من الأسعار العالمية.


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