إيران تحبط هجوما إسرائيليا على بنيتها التحتية للاتصالات

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نقلت وكالة أنباء "إسنا" عن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، تأكيده إحباط محاولة هجوم إسرائيلي إلكتروني على البنى التحتية للاتصالات الإيرانية.

وأفاد الوزير بأن بلاده تتابع هذه القضية مع الأوساط الدولية، ردا على الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي "الفاشل".

وذكرت الوكالة أن الوزير الإيراني غرد على حسابه في تويتر قائلا، إن إسرائيل التي وصفها بأنها كيان لديها تاريخ طويل مع استخدام الأسلحة السيبرانية، بما في ذلك فيروس "استاكس نت"، حاولت في هذه المرة ضرب البنية التحتية للاتصالات الإيرانية، إلا أنها "رجعت بخفي حنين" بفضل يقظة الكوادر الفنية.

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