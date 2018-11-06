«الترجي» يتلقى صفعتين قبل لقاء الأهلي بالنهائي

06 نوفمبر 2018 - 12:12 م

تلقى نادي الترجي التونسي صدمة قبل لقائه مع النادي الأهلي بالنهائي الأفريقي، بسبب رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التظلم الذى تقدم به الترجى التونسى بشأن رفع الإيقاف عن ثنائي الفريق الكاميرونى فرانك كوم وشمس الدين الذوادى .

وكانت مصادر مطلعة داخل "كاف" أكدت أن تظلم الترجى سيتم رفضه وفقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن المادة 53 من لوائح "كاف" المنظمة لمسابقة دورى أبطال أفريقيا تمنع التظلم على العقوبة التى تكون أقل من 3 مباريات، وهو ما حدث مع وليد أزارو والذى لا يوجد تظلم على عقوبته كونه موقوفًا لمدة مباراتين.

وأضافت المصادر أن غياب فرانك كوم والذوادى عن الترجى فى نهائى أفريقيا أمر محسوم، وذلك وفقًا للوائح والقوانين.

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى أقيم مساء الجمعة الماضية بملعب برج العرب.