تركيا: لدينا دليل يتعلق بمقتل خاشقجى لم نكشف عنه

06 نوفمبر 2018 - 12:17 م

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه لا يمكن لفريق مؤلف من 15 رجلاً أن يأتي إلى تركيا لقتل مواطن سعودي من دون أوامر من أعلى.

ونقلت وكالة الأناضول عن تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم تتمكن من الحصول حتى الآن على الإجابة من السعودية عن سؤالها حول مَن الذي أمر بقتل خاشقجي. وعبر في الوقت نفسه عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واثق من أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يأمر بقتل خاشقجي.

وشدد على أن السعودية تتحمل المسئولية الكاملة عن تحديد ما حدث بجثة خاشقجي.

وأضاف تشاووش أوغلو أنه توجد لدى بلاده أدلة في قضية مقتل خاشقجي لم تشاركها بعد مع الجمهور، مشيرا إلى أن تركيا ستعلن عنها عندما ستكون متأكدة من انتهاء التحقيق في هذا الأمر.