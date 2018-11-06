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كتيبة الأهلي تطير إلى "تونس" لمواجهة الترجي

بعثة الأهلي تصل تونس لمواجهة الترجي في نهائي أفريقيا

الرياضة

محمد الشناوي
محمد الشناوي

متابعات- الدويني فولي

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويترأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

كان فريق الأهلى قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية الجمعة الماضي.

وتضم بعثة الاهلي 21 لاعباً، هم: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي، سعد سمير – ساليف كوليبالي – صبري رحيل – أيمن أشرف – محمد هاني – باسم علي ، عمرو السولية – حسام عاشور – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – إسلام محارب – أحمد حمدي – أحمد حمودي – ميدو جابر – ناصر ماهر ، وليد سليمان – صلاح محسن – مروان محسن.


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