20 سيدة أعمال سعودية ووفد إماراتي يشاركون في "بيزنكس 2018"

06 نوفمبر 2018 - 12:32 م

يستضيف المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية « بيزنكس2018» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ينطلق في 8 نوفمبر الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة» بالقاهرة، وفود من عدة دول عربية شقيقة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد ضخم يضم عددًا من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمكة، بالإضافة إلى 20 سيدة أعمال سعودية لأول مرة.

وتأتي مشاركة سيدات الأعمال السعوديات، لبحث فرص الاستثمار التي يطرحها المعرض، وبحث آليات التعاون مع عدد من الشركات والتوكيلات التجارية الكبرى المشاركة بالمعرض، وذلك في إطار زيادة الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري بين مصر والسعودية .

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة التجارية مازن بن غازي درار، أن السعودية تستثمر ما يزيد عن 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يبلغ نحو 1.100 مليار دولار.

وأضاف أن معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2018» سيسهم في نمو العلاقة التجارية السعودية المصرية، وسيشهد مشاركة سعودية واسعة ستكون بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية مع الشركات المصرية

وفي ذات السياق أكد عمر هزاع القنصل التجاري لمصر بالمملكة العربية السعودية، أن كل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين، وأن المكتب التجاري بالقنصلية سيتكفل بترتيب اللقاءات المتخصصة في جميع القطاعات والجهات المسئولة في مصر.

وأضاف أن العمل جار لاستقبال وفد من سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال وتعمدنا أن تكون الشركات المشاركة في معرض «بيزنكس 2018» ذات مصداقية وثقة وتتبع للمجالس التصديرية في أي قطاع.

كما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم عددا من المستثمرين الإماراتيين ورجال الاقتصاد في مقدمتهم الشيخ د.أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بجامعة الدول العربية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.