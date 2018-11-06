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بالصور.. دعم بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE للتراث الحضاري السكندري

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بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE وجمعية الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

أمينة عبد العال

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من أجل دعم التراث الحضاري السكندري عبر العصور تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE وجمعية الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار سعى الشركة لتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية بتنمية المجتمع حيث تعتبر تلك الجمعية من أقدم الجمعيات الأهلية ذات التاريخ الطويل في العمل الأهلي والذي بدأ عام 1936 وقد توجته الجمعية بإنشاء المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG GATE والدكتور ماهر ابراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمة الاجتماعية، ويسعى هذا البروتوكول إلى تعريف المهتمين بالداخل والخارج على التراث الحضاري السكندري عبر العصور وذلك من خلال قنوات الاتصال المختلفة وإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية.

وفي إطار هذا البروتوكول سوف يتعاون الطرفان من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وكذا توعية الشباب بفرص العمل الجديدة التي يوجد لها احتياج بسوق العمل، وعقد الدورات التأهيلية لأرباب الصناعات والحرف اليدوية ليتمكنوا من تسويقها عالميا من خلال المنصة الإلكترونية EG GATE ، إلى جانب التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية ذات النشاطات المرتبطة بالخبرات والقدرات المتوفرة لديهما، كما أن جمعية الخدمة الاجتماعية سوف تخصص أماكن تستخدم كمنطقة لوجيستية لإعداد المنتجات الحرفية للتصدير، وكذا التعاون سوياً من أجل اكساب الشباب مهارات وحرف تساعد على خلق فرص عمل غير تقليدية والمساهمة في تقدم وازدهار المجتمع ونشر ثقافة الجودة في المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن EG GATE شركة مساهمة مصرية ذات أهداف قومية أنشئت لمباشرة عدة أغراض تهدف إلى تحقيق نهضة شاملة للاقتصاد المصري في العديد من المجالات (التجارية، الصناعية، السياحية والثقافية وغيرها) ، كما تعد المسئولة عن إنشاء وتطوير وإدارة المنصة الرسمية القومية للتسويق والتجارة والحجوزات الإليكترونية لجمهورية مصر العربية ولكافـــة المــــوارد المصــرية و ما يتبعها من دورات عمــل وتصاميم فنية و تكنولوجية ، وكذا مسئولة عن التطوير المستمر لتكنولوجيا التسويق والتجارة والحجوزات الالكترونية وتحليل البيانات ونماذج التنبؤ الصناعي الخاصة بالمنصة وما عليها من خدمات.


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