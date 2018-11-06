بشرى سارة من الرئيس السيسى حول سد النهضة الإثيوبى

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الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إثيوبيا شهدت مع قياداتها الجديدة تغييرات إيجابية، قائلا: "تم الاتفاق مع الدول الأفريقية بشكل عام على دعم مشروعات التنمية ولكن ألا يكون ذلك على حساب حياة المصريين التى تعتمد بشكل كامل على مياه النيل".

وأضاف الرئيس السيسى: "نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة، ونحن نحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية وذلك من منظور فنى، غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق، كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية، غير أن هناك مؤشرات إيجابية جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة".

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

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