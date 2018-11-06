لن نقبل تعرض أمن الخليج للخطر وستتحرك قواتنا لحمايته

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وكالات- الدويني فولي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه بالإعلام الأجنبى، "إننا بجانب أشقاءنا فى الخليج قلبًا وقالبًا، وأنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أى أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

وأضاف السيسى: "على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعى حقيقى لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيرًا لحكامها وسندًا لهم، وأن كان لى أن أوعى بحكم تجربتنا، أقول دلوقتى هو الوقت اللى إحنا محتاجين فيه نكون مع بعض أكتر وسند حقيقى لأمن واستقرار بلادنا".

وفِى رده على سؤال بشأن العقوبات على إيران، قال الرئيس السيسي: "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعًا، وأى دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا"، مضيفًا: "على كل الآخرين احترام الأمن القومى العربى خاصة أمن الخليج".


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