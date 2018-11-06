» منال رستم تكشف سر موافقة الرئيس على التقاط سيلفى معها

06 نوفمبر 2018 - 12:59 م

أعلنت منال رستم العداءة ومتسلقة الجبال السر وراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط السيلفي معها، مشيرة إلى أنها تبادلت حديثا قصيرا مع الرئيس على هامش الماراثون وأخبرته بإعجابها بمهاراته الرياضية فأخبرها أنه يمارس رياضة الدراجات يوميًا لمسافة 30 كيلو مترًا.

وأكدت رستم في تصريحات صحفية أن الرئيس شخص متواضع جدًا، واختيارها للمشاركة فى الماراثون تجربة لم تكن تحلم بها، مشيرة إلى أنه أعطاها الفرصة لتشجيع أبناء بلدها على الرياضة.

يذكر أن العداءة منال رستم التقطت سيلفى مع الرئيس السيسى اليوم فى ماراثون الدراجات صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ.