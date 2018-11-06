شاهد.. رد فعل منى عراقي بعد الإفراج عنها

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بكاء

مني عراقي

قسم الازبكية

ظهرت الإعلامية منى عراقي، في بث مباشر على صفحتها عبر "فيس بوك"، وهي تجهش في البكاء بعد الإفراج عنها.

وقررت نيابة حوادث شمال القاهرة، إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي و6 من أفراد طاقم عمل برنامجها، في اتهامها بالتحريض على خطف طفل، دون ضمان

كما قررت النيابة حبس المتهمة الرئيسية "صفية"، التي حاولت بيع طفل بعد خطفه لاثنين من طاقم عمل منى عراقي دون معرفة المتهمة لحقيقتهما، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقررت النيابة حبس "نشأت" الوسيط في عملية البيع بين المتهمة واثنين من طاقم عمل منى عراقي، 4 أيام أيضًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات، عن أن الإعلامية منى عراقي توجهت مساء يوم الأحد إلى قسم شرطة الأزبكية للإبلاغ عن إحدى السيدات تدعى "صفية"، وقالت إنها تحاول بيع طفل، حيث أنكرت الأخيرة ما اتهمتها به الإعلامية، موضحة أن "عراقي" و6 من أفراد طاقهما حاولوا إغراءها بخطف طفل وبيعه واحتجزوها وحاولوا تصويرها كرها عنها، واتهمتهم بسرقتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الإعلامية وفريق عملها تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص، قالوا إنه وسيط ويدعى "نشأت" يتهم فيه المدعى عليها بعرضها عليه التوسط في تبني أحد الأطفال لشقيقه العقيم، وإثر ذلك قام اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية "شاب وفتاة" بالتواصل مع السيدة، وحاولا إقناعها بأنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، وأنهما يرغبان بتبني طفل بأي طريقة وبمقابل أي مبلغ مالي تطلبه.

شاهد الفيديو..

https://web.facebook.com/MonaIraqiTv/videos/335064387311319 /

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